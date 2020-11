Erholt präsentierte sich am Freitag der heimische Markt, der ATX konnte sich mit einem Kursgewinn von 1,0% in das Wochenende verabschieden. Auch in Wien war die Coronavirus-Pandemie und die dadurch erfolgten und zu erwartenden Restriktionen beherrschendes Thema des Handels. Zu den Aktien im Blickpunkt zählte Palfinger, nach der Zahlenvorlage rutschte der Titel 3,2% nach unten, der Salzburger Kranhersteller hat die Coronakrise zu spüren bekommen. Auch wenn sich die Konjunktur im dritten Quartal wieder erholte, konnte das Unternehmen den massiven Einbruch vom ersten Halbjahr nicht wettmachen. Unterstützung für den ATX kam von den schwergewichteten Bankenwerten, die dank der guten Sektorstimmung in ganz Europa zulegen konnten, die Erste Group verzeichnete ein Plus ...

