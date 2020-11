Erste Group erwirtschaftet in den ersten neun Monaten 2020 einen Nettogewinn von EUR 637,1 MioNestle übernimmt US-Firma Freshly ganzRoche erhält Zulassung in EU für Tecentriq-Kombination bei LeberkrebsVontobel liebäugelt mit Zukäufen im Assetmanagement (BöZ) Hypoport SE mit +15% Umsatzanstieg weiterhin auf Wachstumskurs Jenoptik will Finanzkraft für weitere Übernahmen nutzen (HB) Siemens Healthineers - Q4 net 428 Mio (Prog 402) , ber EBIT 626 Mio (Prog 644) , Div 0,80 (Prog 0,79) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für ...

