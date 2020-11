Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt ziemlich bedeckt halten. Vor dem Xetra-Start wurde der DAX etwa 0,3 Prozent höher gesehen bei knapp 11.60 Punkten. In der Vorwoche war der Leitindex -0,36% um mehr als 1.000 Zähler eingebrochen, schwer belastet von dem erneuten Corona-Lockdown in zahlreichen Ländern Europas und den Unwägbarkeiten, die mit der US-Wahl ...

