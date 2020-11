Zürich (awp) - Das zum Internetgiganten Amazon gehörende Amazon Web Services (AWS) plant die Eröffnung eines Rechenzentrums in der Schweiz. Die neue Infrastrukturregion mit drei "Verfügbarkeitszonen" soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 in Betrieb genommen werden. Mit der AWS-Europe-Region "Zurich" seien mehr Nutzer in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...