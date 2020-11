Kurz vor den wichtigen US-Wahlen am Dienstag werden die Rohölmärkte von den sich verschlechternden Nachfrage-Aussichten in der Coronakrise belastet.New York - Die Ölpreise haben zum Wochenstart weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montag im Mittagshandel mit 37,16 US-Dollar 78 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 93 Cent auf 34,86 Dollar. Die generelle Abwärtsbewegung hatte bereits Mitte Oktober eingesetzt, damals lag der Preis für US-Öl...

