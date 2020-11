Ort des Tages: APG Power Grid Control. 2009 wurde in Wien Südost die APG-Steuerzentrale, Power Grid Control, in Betrieb genommen. Sie ist das Nervenzentrum der österreichischen Stromversorgung. In der Steuerzentrale werden sämtliche Netzinformationen des heimischen Übertragungsnetzes gebündelt und verarbeitet. Aufgrund des internationalen Stromaustauschs im liberalisierten europäischen Strommarkt, reicht der Arbeitsbereich der APG weit über die Landesgrenzen hinaus. Dazu bedarf es einer engen Kooperation mit allen nationalen und europäischen Netzbetreibern. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.11.)

