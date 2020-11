Der Oktober ist vorbei. Damit hat es 30x Oktober bisher in der ATX-Geschichte gegeben und man will es kaum glauben: Die durchschnittliche Oktober-Performance über alle 30 Jahre liegt bei fast nullsummenmässigen -0,10 Prozent. Der Oktober bleibt damit auf Nr. 7 der 12 Monate. Bei den Einzeltiteln ist nach einem 27,7-Prozent-Plus im Oktober 2020 nun neu Lenzing vorne, Lenzing ist im Schnitt von 21 Jahren jetzt +2,49 Prozent im Plus und machte 9 Ränge von Rang 10 auf eben Rang 1 gut. Im ATX-Five wiederum bleibt OMV vorne: +1,38 Prozent im Schnitt von 21 Jahren. OMV nur 21 Jahre an der Börse? Nein, aber für diese Einzelaktien-Bewertungen werden alle aktuellen Titel seit IPO, aber bis maximal ins Jahr 2000 zurück, herangezogen. Länger zurück haben wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...