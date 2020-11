Im laufenden Jahr bekommt der Markt weitere Impulse durch die Covid-19-Pandemie: Das zeigt beispielsweise die große Nachfrage nach Desinfektionsrobotern, Logistikrobotern in Fabriken und Lagerhäusern oder nach Robotern für die Zustellung von Waren bis an die Haustür. Dies geht aus dem Jahrbuch ‚World Robotics 2020 - Service Robots' der International Federation of Robotics (IFR) hervor. Das ertragsstärkste Segment bei den professionellen Service-Robotern sind Medizinroboter mit einem Marktanteil von 47 % im Jahr 2019. Dazu tragen vor allem Robotersysteme bei, die in der Chirurgie eingesetzt werden ...

