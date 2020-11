Willkommen im November - nachdem der rote Oktober seinen schlechten Ruf an der Börse bestätigt hat. Für Aktien in Europa und USA der schlechteste Monat seit Frühjahr, während der MSCI Emerging Markets von China profitiert. Nicht im Bild der eigentliche Star: Bitcoin mit einem Plus von 25%. Der DAX unter den G20 Indices im Oktober ganz hinten, nicht nur wegen SAP. Schlechter nur die Türkei, wo Wirtschaft, Währung und Aktien in krassem Missverhältnis zu Erdogans Rhetorik stehen. Auf Zwölf-Monats-Sicht vorne: China und Südkorea, wo die Pandemie fürs erste eingedämmt scheint. Für manche Anleger vielleicht überraschend: Auch Tech-Aktien können fallen. Wobei, der Monatsgewinner Communication Services ist ja ...

