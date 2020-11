Die US-Aktienmärkte sind mit deutlichen Erholungsgewinnen in eine hochspannende Woche gestartet. Der Dow Jones Industrial +1,41% stieg am Tag vor der US-Präsidentschaftswahl im frühen Handel um 1,7 Prozent auf 26.965 Punkte. In der Vorwoche hatte der US-Leitindex mit einem Verlust von 6,5 Prozent die schwächste Performance seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März verzeichnet. Der marktbreite S&P ...

Den vollständigen Artikel lesen ...