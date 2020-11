Tagesausblick für 3.11.: DAX deutlich erholt. Daimler und Linde gefragt!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte schüttelten den Sell-Off der vergangenen Woche zum Wochenstart ab und schraubten sich mehrheitlich kräftig nach oben. Unterstützung bekamen die Märkte unter anderem von guten Wirtschaftszahlen. So stieg der ISM-Index für die Industrie in den USA stärker als erwartet. Zudem ist in Deutschland ein Milliardenprogramm für die angeschlagene Automobilindustrie in der Planung. So verbesserte sich der DAX im Tagesverlauf um rund zwei Prozent auf 11.800 Punkte und der EuroStoxx50 um 2,1 Prozent auf 3.020 Punkte. Unter den Branchen- und Strategieindizes fielen vor allem der Solactive Deutscher Maschinenbau und der Global Hydrogen Index. Morgen wird in den USA gewählt. Es könnte also in den nächsten Tagen möglicherweise etwas volatiler werden.

Am Rentenmarkt bewegten sich die Anleihenkurse in einer engen Range um den Schlussstand vom Freitag. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei Minus 0,63 Prozent. Der US-Anleihenmarkt eröffnete ebenfalls wenig verändert. Die Rendite von 10jährigen Staatsanleihen stagnierte dabei bei rund 0,84 Prozent. Edelmetalle notierten zum Wochenstart mehrheitlich fester. Der Goldpreis verbesserte sich dabei auf 1.990 US-Dollar und Silber stieg auf 24 US-Dollar. Dabei meldete der World Gold Council einen deutlichen Nachfragerückgang bei Gold im dritten Quartal. Der Ölpreis schlug zu Handelsbeginn deutlich nach unten aus. Im Tagesverlauf drehten die Notierungen allerdings in den positiven Bereich. Der Preis für ein Barrel Brent Crude schob sich dabei über die Marke von 38 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar-Kurs setzte heute auf den Tiefs von September auf. Sinkt der Wechselkurs unter 1,16 US-Dollar könnte sich ein nachhaltiger Trendwechsel anbahnen.

Unternehmen im Fokus

Daimler meldete eine Kooperation bei der Entwicklung von Brennstoffzellen mit Volvo. Die Autoaktie gab daraufhin kräftig Gas. Fuchs Petrolub meldete die Übernahme von Polysi Technologie, einem Hersteller von Silikonschmierstoffen. Nach der Stabilisierung im Bereich von EUR 44 setzte sich das Papier heute oberhalb dieser Marke fest. Linde startete in den USA mit der Produktion von grünem Wasserstoff. Anleger quittierten die Meldung mit einem Kursplus von knapp vier Prozent. Am Donnerstag meldet der DAX-Konzern Zahlen für das abgelaufene Quartal. Siemens Healthineers legte heute Zahlen vor. Demnach lagen Umsatz und Gewinn unter dem Vorjahresniveau. Das Management erwartet allerdings eine Belebung des Geschäfts im laufenden Geschäftsjahr 2020/21. Nach einem starken Handelsauftakt gab die Aktie im weiteren Verlauf die Gewinne wieder ab und schloss wenig verändert bei EUR 36,80.

Aus Europa melden Morgen unter anderem AXA, Bayer, BNP Paribas, Evonik, Ferrari, Fuchs Petrolub, HelloFresh, Hugo Boss, Klöckner und Pfeiffer Vacuum Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal.

Wichtige Termine:

Morgen steht die Wahl des US-Präsidenten an! Europa - Sitzung der Eurogruppe USA - Auftragseingang Industrie, September



Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.260 Punkte

Unterstützungsmarken: .310/12.380/12.480 Punkte

Der DAX startete freundlich in die neue Woche und setzte sich zum Handelsschluss im Bereich von 11.800 Punkten fest. Damit konnte die Hürde bei 11.690 Punkten überschritten werden. Die nächste Widerstandsmarke baut sich im Bereich von 11.900 Punkten auf. Auf der Unterseite findet der DAX zwischen 11.380 und 11.690 Punkten eine breite Unterstützungszone. Die anstehende Wahl in den USA könnte dem Index möglicherweise signifikante Impulse geben. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 12.260 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 18.08.2020- 03.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.07.2014 - 23.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

