Liebe Leser! Die Wiener Börse hat die ATX-Beobachtungsliste 10/2020 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 11/2019 bis 10/2020 der prime market-Werte. Sie hat für die nächste reguläre Umstellung per März-Verfall 8/12 Bedeutung. Und so sieht es aus: ATX: Die ATX-Zusammensetzung ist weiter untermauert, die Telekom hatte zuletzt ein enges Duell mit der EVN, konnte sich aber nun wieder absetzen. SBO und Do&Co sind nach Handelsvolumina stark, weitere Kursrückgänge könnten es in der Kategorie FF Market Cap knapp machen. ATXFive: voestalpine hat im Oktober nicht nur das http://www.boerse-social.com/tournament gewonnen sondern auch RBI virtuell im ATXFive verdrängt.

