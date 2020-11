Das Coronavirus dürfte die Börsen auch in der neuen Woche durchschütteln. Die Lungenkrankheit breitet sich noch immer rasant aus. Bis Sonntag-Morgen deutscher Zeit wurden 14.568 Infizierte gezählt, davon 14.391 in Festland-China. Die Zahl der Gestorbenen Menschen stieg auf 305. Wie sehr sich dies in der Realwirtschaft und somit in den Gewinnen der Unternehmen niederschlägt, ist selbst für Experten ...

