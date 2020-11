Die Jokey Group baut ein neues Werk im spanischen Murcia. Damit will das Unternehmen die Produktionskapazitäten verdoppeln. Eröffnet werden soll das Werk Anfang des Jahres 2021. Derzeit ist das Werk Jokey Treplás in Molina de Segura, das seit 2017 zur Jokey Group gehört, produktionstechnisch ausgelastet. Das spanische Familienunternehmen bietet spezielle Verpackungen, haushaltstechnische Produkte sowie Verschlusslösungen. Um die Kapazitäten zu erweitern, hat die Jokey Group 2018 ein neues größeres Grundstück hinzugekauft. Rund 12 Millionen Euro investiert das Unternehmen in die Errichtung des ...

