In welchen Prozessen beeinflussen Daten maßgeblich die Produktivität?; Was ist für uns ein guter Datensatz?; Wo lässt die Datenqualität aktuell zu wünschen übrig?; Wie lässt sich Datenqualität langfristig sicherstellen? Nicht jedes Schräubchen ist im großen Getriebe eines Unternehmens gleich wichtig. Daher gilt es, zunächst diejenigen Abläufe zu identifizieren, in denen fehlerhafte oder unvollständige Daten erfolgsentscheidend sind. Denn mangelhafte Daten können zu großem Mehraufwand und damit hohen Kosten führen, etwa durch die falsche Übernahme ...

