Ort des Tages: Signa Real Estate Headquarter Österreich. Das österreichische Unternehmen Signa, 1999 von René Benko gegründet, versteht sich als privat geführte europäische Beteiligungs- und Industrieholding, die u.a. in den beiden Bereichen Retail und Real Estate tätig ist. Signa Real Estate entwickelt und managt ein umfassendes Portfolio an außergewöhnlichen Immobilienprojekten in der DACH-Region und in Italien. Das Unternehmen ist mit einem Gross Asset Value von rd. 20 Mrd. Euro und einem zusätzlichen Development Volumen von über 12 Mrd. Euro einer der bedeutendsten Immobilieninvestoren in Europa. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für ...

