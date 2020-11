Der Rekord-Börsengang des chinesischen Alibaba-Ablegers Ant Group wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Debüts in Shanghai und Hongkong seien ausgesetzt, teilte Ant am Dienstag mit. Ursprünglich war das IPO (Initial Public Offering) für diesen Donnerstag geplant. Die Gründe für die kurzfristige Terminverschiebung waren zunächst unklar.Dem Wall Street Journal zufolge hatten sich am Montag Ants ...

