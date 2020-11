Mini will sich zukünftig wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Die Spielereien mit trendigen Wohnungen, kunterbuntem Lifestyle und mäßigen Produktneuheiten sind vergessen. Ab 2023 soll alles anders werden - bei bekannten Qualitäten. Mini, vielleicht die coolste aller aktuellen Automarken, hat in den vergangenen Jahren so manche Irrung und Wirrung hinter sich. Mal sollte das Portfolio auf bis zu zehn Fahrzeuge ausgeweitet werden, mal bastelte man an trendigen Lofts in New York herum und träumte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...