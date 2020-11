Aktien: US-Wahl noch nicht entschieden - Spotify stemmt sich gegen die Corona-Krise

Anzeige / Werbung

Der weltgrößte Musik-Streamingdienst Spotify baut in der Corona-Pandemie seinen Kundenstamm aus und zieht an Konkurrent Apple-Musik vorbei.

Der weltgrößte Musik-Streamingdienst Spotify baut in der Corona-Pandemie seinen Kundenstamm aus und zieht an Konkurrent Apple-Musik vorbei. Im dritten Quartal übersteigt er die Prognosen der Analysten. So nahm die Zahl der Premium-Abonnenten, die monatliche Gebühren zahlen und damit für den Großteil des Umsatzes stehen, um 27 Prozent auf 144 Millionen zu.

Dem ursprünglich vor allem in Europa starken Streaming-Anbieter gelingt es inzwischen, auch in Indien, dem Nahen Osten und seit Jüngstem auch Russland neue Hörer zu gewinnen. Für das vierte Quartal rechnet er sogar laut Mitteilung an die Aktionäre mit Premium-Abonnenten insgesamt in eine Anzahl von 150-154 Millionen und Gesamteinnahmen zwischen 2,00 und 2,20 Mrd. Euro.

Im dritten Quartal kletterten die Erlöse um 14 Prozent auf 1,98 Mrd. Euro. Analysten hatten mit zwei Mrd. gerechnet. Nach Angaben von Spotify wuchs auch das Werbegeschäft wieder, das zuvor von der Corona-Pandemie und dadurch pausierender Anzeigenkampagnen belastet worden war.

Spotify-Aktie vor wichtigem Test

Die Aktie von Spotify ist einer der Corona-Gewinner und hat bereits im Sommer neue Rekordkurse erklommen. Auf diesem erhöhten Niveau pendelt die Aktie seitwärts in einer breiten Range zwischen rund 220 und 300 Dollar. Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen im Anschluss an die Veröffentlichung der Unternehmensergebnisse nähert sich der Titel der unteren Unterstützung, begleitet von einem fallenden MACD (Momentum). Diese Linie sollte allerdings halten, um das Chartbild bei Spotify nicht weiter einzutrüben.

