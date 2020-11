Der Anlagenbauer Andritz erhielt von ITC Paperboards and Specialty Papers Division (ITC-PSPD) den Auftrag zur Lieferung einer neuen Eindampfanlage für das Werk Bhadrachalam in Telangana, Indien. Andritz liefert eine neue 7-stufige Eindampfanlage auf EPC-Basis mit einer Kapazität von 390 t/h, die Schwarzlauge aus der Sulfatkochung auf einen Endtrockengehalt von 75 Prozent konzentriert. Die Anlage wird laut Andritz die größte ihrer Art in Indien sein und die Qualität des Kondensats aus dem bestehenden Werk erhöhen, damit es wirksam im Werk wiederverwendet werden kann, sowie auch den Wasserverbrauch reduzieren.

