Daniel Müller hat nach seiner Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker in der Kunststoffindustrie Fuß gefasst und blickt mittlerweile auf rund 15 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Spritzgießtechnik zurück. Vor Beginn seiner Tätigkeit als Projektierer in der Abteilung Projektierung Spritzgießtechnik beim Maschinenhersteller in Meinerzhagen am 1. September 2018 war Müller bei namhaften kunststoffverarbeitenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...