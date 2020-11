London (www.fondscheck.de) - Starke Investorennachfrage ließ das verwaltete Vermögen im BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto (ISIN DE000A27Z304/ WKN A27Z30), Ticker BTCE, auf über 90 Millionen USD ansteigen, seit es Ende Juni 2020 auf XETRA notiert wurde, so HANetf Ltd. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

