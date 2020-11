04.11.1991: Ein Meilenstein bei der UBM mit der Notiz der Vorzugsaktien in Wien. Emissionserlös war 0,2 Mrd. ATS. Das Grundkapital wurde damit um 50% erhöht. Eine wichtige Basis für die UBM-Erfolgsgeschichte war gelegt.UBM ( Akt. Indikation: 27,30 /27,60, 2,43%) 04.11.2008: CA Immo mit plus 22.57% und Strabag mit +12.65% hatten ihre jeweils zweitbesten Börsetage.CA Immo ( Akt. Indikation: 24,60 /24,85, 0,92%)Strabag ( Akt. Indikation: 25,65 /26,00, -1,05%) Bisher gab es an einem 4. November 21 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX-Durchschnittsperformanceam 04.11. beträgt 0,62%. Der beste 04.11. fand im Jahr 2008 mit 8,04% statt, der schlechteste 04.11. im Jahr 1997 mit -2,51%. Im Vorjahr lag der ATX am 04.11. so: ...

