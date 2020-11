Ich verkaufe umgehend das Faktor Long-Zertifikat auf den S&P 500 und löse damit den US-Wahltrade auf der einen Seite, die jetzt um die 100 Prozent Gewinn erzielt hat, auf.

STOCK SELECTION EUROPE

Quick-Update 4. November 2020 20:35 Uhr

Liebe Leserinnen und Leser,

warum die US-Börsen gerade durchstarten? Man setzt darauf, dass Biden mit den Briefwahlstimmen doch noch den Sieg schafft und die weiter bestehende Mehrheit der Republikaner im Senat die nötigen Fortschritte nicht behindert. Ein US-Wirtschaftsprofessor sagte vorhin auf CNBS, er gehe davon aus, dass Biden mit dem republikanischen Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, besser zusammenarbeiten kann als Trump es mit McConnell kann.Ob diese Super-Rallye aber anhält, ist offen. Und damit kommen wir zu des Pudels Kern.

Per 20 Uhr hat die Long-Seite der Doppelstrategie 100 Prozent Gewinn erreicht, die Short-Seite liegt 66 Prozent hinten. Im Saldo macht das einen Gewinn von um die 400 Euro. Angenommen, der S&P 500 steigt morgen erneut um ein Prozent, fängt der Long-Trade erst richtig an durchzustarten, denn der Faktor 15 bei beiden Zertifikaten berechnet sich ja nicht von dem Punkt, ab dem man eingestiegen ist, sondern täglich auf Basis des akt. Kurses. D.h. der Long-Trade würde dann weit mehr zulegen als der im Kurs ja geschrumpfte Short-Trade verlieren, der Long-Trade würde um 305 Euro zulegen, der Short-Trade aber nur 99 Euro verlieren. Das Dumme aber ist:

Wenn es anders herum läuft, gilt das genauso. Ein Prozent Minus im S&P 500 kostet uns dann 315 Euro im Long-Trade und bringt nur um die 50 im Short-Trade. Also? Wenn ich einen Stop Loss einziehe, würden wir sofort deutlich im Gewinn zurückgeworfen, wenn ich den Stopp auch nur auf ein Prozent Rücksetzer im Basiswert, also im S&P 500, ansetze! Daher: Raus mit dem Long-Trade, Gewinn mitnehmen, ich nehme da lieber den Spatz in der Hand als auf die Taube auf dem Dach zu wetten.

Beim Short-Trade haben wir ja nicht mehr viel zu verlieren und somit die Chance, sogar noch ein wenig mehr herauszuholen, wenn es zu einem Rücksetzer oder gar einem neuen Abwärtsimpuls im S&P 500 kommt.

Folgende Position wird umgehend VERKAUFT (Depot-Ausbuchung zum Kurs um 21:00 Uhr):

730 Stück S&P 500 Long-Zertifikat, ISIN DE000 UF0SMX7, WKN UF0SMX. Grund: Gewinnmitnahme.

