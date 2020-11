Im ACC werden nun auch Henkel-spezifische Prüfungen durchgeführt. Zu diesem Zweck investierte die Bodo Möller Chemie in neue Anlagen sowie weiteres Fachpersonal. Für den industriellen Einsatz werden Klebstoffe in Engineering-Datensätze übersetzt. Für die Integration von Klebstoffen in die Produktion verfügt Bodo Möller Chemie über umfassendes Prozesswissen. Klebstoffanwender profitieren von Fachwissen ...

