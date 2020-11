Der internationale Technologiekonzern Andritz hat beim Umsatz im 3. Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahreswert nur geringfügig eingebüßt und erreichte 1.669,7 Mio. Euro (Q3 2019: 1.690,2 Mio. Euro). Maßgeblich dazu beigetragen habe der Geschäftsbereich Pulp & Paper, der durch die Abarbeitung einiger Großaufträge einen starken Umsatzanstieg verzeichnete. Der Umsatz in den ersten drei Quartalen 2020 lag mit 4.842,7 Mio. Euro über dem Niveau des Vorjahresvergleichswerts (+1,9 Prozent vs. Q1-Q3 2019: 4.752,6 Mio. Euro). CEO Wolfgang Leitner: "Wir sind mit der Geschäftsentwicklung in den ersten drei Quartalen sehr zufrieden. Durch den außerordentlichen Einsatz unserer weltweiten Mitarbeiter verbunden mit Kostendisziplin konnten wir die durch die ...

