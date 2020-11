ArcelorMittal spürt Erholung - Nachfrage weiter 'unter normal'Siemens Gamesa will wieder zu Wachstum zurückkehren Adler Modemärkte AG: Solide Liquidität trotz COVID-19-Restriktionen - Verstärkter Fokus auf Kosten und Liquidität SLM Solutions berichtet Umsatzanstieg um 37% gegen VJ auf EUR 45,9 Mio für die ersten neun Monate Alstria Office legt in Corona-Krise stabilen Betriebsgewinn vor Basler wächst mit hoher Profitabilität und konkretisiert Prognose am oberen Ende des Korridors Commerzbank trotz Corona mit stabilem Kundengeschäft und starker Kapitalquote CompuGroup Medical mit Rekordquartal Dialog Semi.: Q3 2020 Umsatz liegt mit 386 Mio. US$ über dem oberen Bereich des prognostizierten Zielkorridor Maschinenbauer Dürr sieht Aufwärtstrend - Ergebnis über Erwartungen GEA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...