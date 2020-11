Rückverfolgungs-Spezialist Circularise hat im Rahmen des Innovationsprogramms Startup Autobahn ein Projekt mit Porsche und dessen Materiallieferanten Borealis, Covestro und Domo Chemicals gestartet. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Rückverfolgbarkeit von Kunststoffen in Blockchains zu ermöglichen und den Einsatz nachhaltiger Werkstoffe in Porsche-Fahrzeugen nachzuweisen. Mithilfe von Digitalisierung von Materialien ist Circularise in der Lage, einen digitalen Faden durch die gesamte Lieferkette zu ziehen. Dies ermöglicht die Rückverfolgbarkeit von Materialien sowie die Bestimmung des CO2-Fußabdrucks ...

