Darum geht's im Video: Der nächste Präsident der USA könnte Joe Biden heißen - zumindest nach aktuellem Stand bei der Auszählung der Stimmen. Doch Donald Trump klagt bereits dagegen und den Börsen droht eine wochenlange Hängepartie. Wie die zukünftige Politik der USA unter Demokraten oder Republikanern aussehen könnte und was damit auf die Finanzmärkte zukommt, erklärt Holger Fink, Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule München. 00:00 - Briefwahl: Entscheidend für den Wahlausgang in den USA? 01:51 - Donald Trump klagt wegen Wahlbetrug - mit Erfolg? 04:18 - Sind die Richter in den USA auf Trump's Seite? 06:23 - Biden vs. Trump: Auch in Senat & Repräsentantenhaus 10:30 - Wann steht das Ergebnis der US-Wahl 2020 spätestens fest? 11:08 - Können Wahlmänner einen anderen Kandidaten wählen? 13:13 - Was Du zur US-Wahl nun wissen solltest