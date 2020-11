Basel (awp) - Das Biotechunternehmen Basilea hat in China die Zulassung für ihr Antibiotikum Zevtera erhalten. Die chinesische Gesundheitsbehörde National Medical Products Administration (NMPA) habe diese dem Lizenzpartner CR Gosun erteilt, heisst es am Freitag in einer Mitteilung. Basilea erhält dafür eine Meilensteinzahlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...