Die Allianz hat am Freitagmorgen starke Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. So konnte der Versicherer seinen Gewinn überraschend trotz der Corona-Krise steigern - es gab jedoch auch Punkte die Anleger verunsicherten.Unter dem Strich stand ein Überschuss von fast 2,1 Milliarden Euro und damit rund sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der DAX-Konzern am Freitag mitteilte. Der operative Gewinn ...

