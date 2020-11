Trotz der neuerlichen Corona-Beschränkungen bleiben dieses Mal anders als im Frühjahr viele Wertstoff- und Recyclinghöfe in den kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins geöffnet. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Abfallwirtschaftsbetrieben in Lübeck, Kiel, Neumünster und Flensburg. Bislang sei die Situation in Neumünster entspannt, sagte Angelika Schiffer von der Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft ...

