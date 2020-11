Der Konzernumsatz der Polytec Group ging in den ersten neun Monaten gegenüber der Vorjahresperiode um 19,3 Prozent auf 379,4 Mio. Euro zurück. Das EBITDA büßte im Periodenvergleich von 47,8 Mio. Euro auf 20,6 Mio. Euro ein, das EBIT von 22,2 Mio. Euro auf -6,2 Mio. Euro. Allein im 3. Quartal wurde allerdings ein positives EBIT in Höhe von 0,9 Mio. Euro erwirtschaftet. Das Ergebnis nach Steuern belief sich in den ersten drei Quartalen auf -10,4 Mio. Euro (Q1-Q3 2019: 14,1 Mio.). Das Management der Polytec Group bleibt aufgrund der sich seit Juni 2020 schrittweise verbessernden Geschäftsentwicklung für das 4. Quartal 2020 "vorsichtig optimistisch" und geht auf Basis der aktuell kommunizierten Abrufe weiterhin von einem Umsatz von rund 520 Mio. Euro ...

