++ Märkte geben nach, da Trump weiterhin die Wahlergebnisse in Frage stellt ++ DE30 zieht sich von 12.500 Punkten zurück ++ Allianz beendet die verbleibenden Aktienrückkäufe bis 2020 ++ Die Rallye an den Aktienmärkten steht am Freitag auf dem Prüfstand: Die europäischen Indizes und die US-Futures ziehen sich zurück. Trump stellt weiterhin die Legitimität der US-Wahlen in Frage, da ...

