Facebook ist stets auf der Suche nach neuen Umsatzquellen. Jetzt hat der US-Riese mit WhatsApp eine weitere Quelle angezapft - zwar in Indien, aber mit Potenzial.Nutzer des Messenger-Diensts können in Indien künftig direkt in der App Geld verschicken. Dafür greift WhatsApp auf das dort etablierte Bezahlsystem Unified Payments Interface (UPI) zurück. Das beliebte Echtzeitbezahlsystem wurde im Rahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...