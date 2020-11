07.11.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Mit einem Plus von 7% bügelte der ATX die Verluste von letzter Woche, in der viele neue Corona-Lock Downs beschlossen wurden, wieder aus. Obwohl in den USA immer noch kein Sieger der Präsidentenwahlen feststeht, gingen die Anleger ab Dienstag wieder ins Risiko. Bis auf Lenzing schlossen alle ATX-Werte im Plus, allen voran AT&S (+20,6%), die mit ihren Halbjahreszahlen und einem starken Ausblick die Erwartungen übertraf, und der Verbund (+11,2%), der ebenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...