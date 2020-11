Mit einem Gesamtvolumen von EUR 4,2 Mrd. ist die Primärmarkttätigkeit letzte Woche die viertschwächste in diesem Jahr. Ebenso überschaubar gestaltet sich vorerst die Dealpipeline für diese Woche. So gab am Donnerstag die Duerr AG bekannt, die Pläne für die Emission einer Senior Unsecured Anleihe (EUR 250 Mio.; 7,25 Jahre Laufzeit) aufgrund von für das Unternehmen nicht-attraktiven Marktbedingungen bei ihrer Roadshow im Oktober vorerst auf Eis zu legen. Unterdessen gab letzte Woche UPM-Kymmene Oyj die Auflage eines EUR 3 Mrd. EMTN Emissionsprogramms sowie den Start eines eigenen Green Finance Framework bekannt. Sekundärmarktseitig setzte sich die positive Entwicklung auch am Freitag fort. Im Wochenverlauf ...

