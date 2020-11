Auch der heimische Markt konnte sich der zurückhaltenden Stimmung in Europa nicht entziehen, der ATX beendete seine fünf Handelstage andauernde Gewinnserie und ging mit einem Minus von 1,0% in das Wochenende, auf Wochensicht stand aber ein Zuwachs von 4,8% zu Buche. Unter den Einzelwerten in Wien ging Semperit am Freitag als größter Kursgewinner aus dem Handel, auf Grund der sich wieder verschärfenden Corona-Pandemie und der daraus resultierenden starken Nachfrage nach Medizinprodukten hat der Gummikonzern seine Prognosen zum dritten Mal in diesem Jahr nach oben geschraubt, die Aktie reagierte mit einem Kurssprung von 8,5%. Ebenfalls kräftig zulegen konnte Lenzing, der Faserhersteller setzt auf die Rückverfolgung der gesamten textilen Lieferkette, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...