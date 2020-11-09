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WKN: ZAL111 ISIN: DE000ZAL1111 Ticker-Symbol: ZAL 
Xetra
09.11.20
10:11 Uhr
90,82 Euro
+3,04
+3,46 %
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
DAX International 100
1-Jahres-Chart
ZALANDO SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ZALANDO SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
90,9290,9410:26
90,9690,9810:26
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5-Tage-Chart
COVESTRO
COVESTRO AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COVESTRO AG42,620+1,36 %
GEA GROUP AG28,660+1,34 %
RHEINMETALL AG69,60+3,45 %
ZALANDO SE90,82+3,46 %
ZALANDO SE ADR49,000+8,41 %
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