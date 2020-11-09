BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 3040 (2960) PENCE - 'OVERWEIGHT' GOLDMAN SENKT MICHELIN AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 113 (107) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VALEO AUF 21 (22) EUR - 'SELL'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TATE & LYLE AUF 785 (770) PENCE - 'BUY'JEFFERIES STARTET GIVAUDAN MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 3300 CHFJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AMADEUS IT AUF 56 (54) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 28 (25) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 27,50 (28,50) EUR - 'OUTPERFORM' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 53 (56) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 95,7 (78,3) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT COMPUGROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 85 (82) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR DÜRR AUF 34 (37) EUR - 'BUY'COMMERZBANK SENKT ENCAVIS AUF 'REDUCE' (HOLD) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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