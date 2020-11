Die europäischen Börse sind am Montag-Vormittag sehr deutlich ins Plus gewandert. Der DAX liegt zu Mittag mehr als fünf Prozent im Plus, der ATX gar knapp sieben Prozent, der Eurostoxx 50 knapp sechs Prozent. Hintergrund sind positive News von Biontech und Pfizer zu guten Fortschritten bei einem Covid 19-Impfstoffkandidaten. Laut Biontech bietet die Impfung einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19. Biontech und Pfizer wollen voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen.

