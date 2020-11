Gemeinsam mit dem Handelspartner Billa bietet Ritter Sport in Österreich ab sofort eine in Papier verpackte Limited Edition an. Nach dem ersten Protoypen, der "In Papier", Anfang 2020 geht das Unternehmen damit einen weiteren Schritt auf dem Weg hin zu papierbasierten Primärverpackungen. Von dem Praxistest verspricht sich Ritter Sport vor allem Erkenntnisse darüber, wie sich eine Papierverpackung beispielsweise bei der automatischen Konfektionierung, dem Transport und schließlich im Regal verhält. Das Material der Verpackung entspricht dem des Prototypen, ist jedoch in der Grammatur etwas stärker ...

