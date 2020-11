Der Chemie- und Pharmakonzern Merck plant den Bau eines Technologiezentrums im chinesischen Shanghai. Dieses soll Kapazitäten in den Bereichen Analyse und Anwendungstestung für Elektronikmaterialien aufbauen. Die Gesamtfläche des Gebäudes am Standort Jinqiao soll 3.300 m² umfassen. Die Eröffnung des umgerechnet 18 Mio. Euro teuren Technologiezentrums ist in der ersten Jahreshälfte 2022 geplant. Merck ...

