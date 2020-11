Die aktuell längste Serie: Technogym mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 38.59%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Montag Fraport mit 33,80% auf 44,10 (604% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 38,51%) vor CTS Eventim mit 23,99% auf 52,10 (457% Vol.; 1W 30,25%) und TUI AG mit 19,71% auf 4,24 (358% Vol.; 1W 27,63%). Die Tagesverlierer: Home24 mit -16,80% auf 14,14 (858% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -9,91%), Stratec Biomedical mit -15,30% auf 103,00 (718% Vol.; 1W -18,77%), Drägerwerk mit -9,73% auf 65,90 (346% Vol.; 1W -5,86%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Wells Fargo (4946,64 Mio.), Novo Nordisk (4274,55) und Coca-Cola (3516,09) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...