Pfizer und BioNtech gaben am Montag bekannt, dass ihr Coronavirus-Impfstoff in der dritten Phase der klinischen Studien vielversprechende Ergebnisse zeigte. Die Unternehmen gaben an, dass sich der Impfstoff-Kandidat als mehr als 90% wirksam bei der Prävention von COVID-19 erwiesen habe. Die Investoren hoffen, dass der Impfstoff eine Rückkehr zur Normalität einläuten kann. Die Aktien ...

