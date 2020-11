Zürich (awp) - Lukas Jezler wird neuer Leiter des Gottlieb Duttweiler Instituts (GDI) der Migros und tritt damit die Nachfolge von David Bosshart an. Der Ökonom Jezler übernimmt per Anfang 2021 die Leitung des Think Tanks.Bosshart übernahm, wie bereits bekannt, bereits im April 2020 das Präsidium der Gottlieb und Adele ...

