Corona stirbt zuletzt. Die Emotionen angespannt wie selten zuvor. Lock-downs, Präsidentenwahlen samt Rechtsstaat in Geiselhaft, Terror-Anschläge und ein Hard-Brexit als "Cherry on the Cake", unser Nervenkostüm ist wahrlich durch ein Boot-Camp gegangen. Jetzt, nach den monatelangen Besorgnis-Eruptionen in TV und Medien kommt die Nachricht, dass Pfizer und BioNTech in einer Art globaler Zusammenarbeit, USA und Deutschland singend vereint, es geschafft haben einen Impfstoff herzustellen, der mehr als 50% der Patienten beschützt. Es sollen 90% aller Probanden und Probandinnen (auch wenn die Patientengruppe relativ klein war) geschützt worden sein. Eruptionen der Freude an den Börsen wie selten zuvor. Nun, wer sagt, dass Börsianer (und ...

