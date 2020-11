Die Gespräche stünden aber noch am Anfang, es sei keinerlei Entscheidung getroffen, hiess es am Dienstag aus gut unterrichteten Kreisen.Die Reisewirtschaft gehört zu den Branchen, die in der Corona-Krise am schwersten getroffen wurden. Grund sind vor allem weltweite Reisebeschränkungen. Das dritte Geschäftsquartal von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...