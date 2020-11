Nach dem fulminanten Wochenauftakt geht es am Dienstag für den US-Leitindex Dow weiter nach oben - wenn auch gemächlicher. Technologie-Aktien bleiben dagegen weiterhin unter Druck.Der Dow Jones rückte im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 29.220 Punkte vor. Am Vortag hatte der Leitindex im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht und war nahe an die Marke von 30.000 Punkten herangelaufen. Er wurde angetrieben ...

