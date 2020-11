Aktien: Kommt bald ein Corona-Impfstoff?

Anzeige / Werbung Auf diese Meldung wartet die Welt seit Monaten: Der von Biontech entwickelte Corona-Impfstoff sei zu über 90 Prozent wirksam. Die Aktie reagiert positiv, obwohl noch zahlreiche Fragen offen sind. Biontech und Pfizer wollten voraussichtlich ab kommender Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen. Biontech hatte den Impfstoff BNT162b2 im Projekt "Lightspeed" (Lichtgeschwindigkeit) seit Mitte Januar entwickelt. Die für eine Zulassung entscheidende Phase-3-Studie startete Ende Juli in verschiedenen Ländern. Mehr als 43.500 Menschen erhielten mindestens eine der beiden Impfungen, die im Abstand von drei Wochen verabreicht werden. Ein Impfschutz wird nach Angaben der Hersteller eine Woche nach der zweiten Injektion erreicht. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. In der Studie wurden demnach bislang 94 Fälle der Krankheit bestätigt. Die Ergebnisse werden nach Angaben von Biontech und Pfizer erst dann abschließend ausgewertet, wenn insgesamt 164 Fälle erreicht sind. Zudem werde geprüft, in welchem Maß die Impfung nicht nur vor Covid-19 schützt, sondern auch vor schweren Verläufen der Krankheit. Insgesamt sollen sowohl die Schutzwirkung als auch etwaige Nebenwirkungen über einen Zeitraum von zwei Jahren beobachtet werden. Allerdings sind noch Fragen offen, etwa ob der Impfstoff auch die Infektionskette unterbrechen kann oder wie lange der Impfschutz andauert. Das Biontech-Präparat ist ein sogenannter RNA-Impfstoff. Er enthält genetische Informationen des Erregers, aus denen der Körper ein Viruseiweiß herstellt. Der Impfstoff soll Antikörpern gegen dieses Protein anzuregen, um die Viren abzufangen, bevor sie in die Zellen eindringen und sich vermehren. Das Thema wird auch in unseren nächsten Webinaren im Dezember ein Rolle spielen. Hier können sich Interessierte schon mal anmelden. Ein Vorteil von RNA-Impfstoffen ist, dass sie schneller als konventionelle Impfstoffe produziert werden können. Biontech und Pfizer rechnen damit, noch in diesem Jahr weltweit bis zu 50 Millionen Impfstoff-Dosen bereitzustellen, im kommenden Jahr kalkulieren sie mit bis zu 1,3 Milliarden Dosen. Moderna-Aktie scheitert am Widerstand Aber auch die Konkurrenz von Biontech ist mit ihren Studien recht weit fortgeschritten. So steht auch das US-Biotechunternehmen Moderna vor dem Abschluss seiner Covid-19-Studien. Die Aktie von Moderna konnte seit September wieder zulegen, auch wenn der Titel aktuell am Widerstand bei rund 81 Dollar wieder gescheitert ist. Die nächsten Unterstützungen liegen bei rund 71 und 65 Dollar. Allerdings dürfte die weitere Kursentwicklung davon abhängen, wie schnell Moderna einen Corona-Impfstoff auf den Markt bringen kann. Denn neben Biontech sind auch zahlreiche andere Unternehmen hier aktiv. Enthaltene Werte: GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

