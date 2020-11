Der heimische Markt konnte weiter zulegen und den zweiten Tag in Folge einen Gewinn erzielen, der ATX konnte sich um weitere 3,4% verbessern. Auch in Wien waren wie schon am Vortag die konjunktursensiblen Ölwerte und Bankentitel stark gefragt, die OMV erreichte einen Zuwachs von 10,3%, Schoeller-Bleckmann konnte um 6,4% vorrücken, die Erste Group erzielte ein Plus von 6,6%, die Raiffeisen ging 5,0% höher aus dem Handel und für die Bawag gab es einen Anstieg von 4,9%. Nach einer Berg- und Talfahrt konnte voestalpine schließlich mit einem Plus von 1,0% aus dem Handel gehen, der Stahlkonzern ist im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/21 zwar tief in die roten Zahlen gerutscht, gleichzeitig ist es nach Unternehmensangaben aber im zweiten ...

